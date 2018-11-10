Spor hukukçuları PFDK’nın cezalarını yorumladı: ’75. maddeden ceza verilemez’

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Geçtiğimiz hafta 2-2 sona eren G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından çıkan olayların faturası belli olurken PFDK, iki kulüpten 2 teknik adam ve 5 futbolcuya toplam 43 maç ceza kesmişti.

En ağır cezaları, Fenerbahçeli Jailson (8 maç), Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş (8) ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (8 maç) almıştı.

Spor hukukçuları, PFDK'nın verdiği cezalardaki detaylardan yola çıkıp özellikle Futbol Disiplin Talimatı'nın 75. maddesini öne çıkararak, kararları SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

METİN ÜNLÜ: “CEZALAR 3’TE 1’İNE İNDİRİLMELİYDİ”

“Disiplin talimatında 75. maddenin 2. fıkrasında ne diyor: VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz. Yayıncı kuruluş görüntüleri ile hukuk kurulunun sevk hakkı yok. Hukuki yorumum şu: Tek yetkili, VAR hakemlerinin uyarısı ile müsabaka hakemidir; 75. madde uygulanamaz. 12. maddede belirlenen haksız tahrik indirimi yapılmamış. Olaylar Jailson'un attığı tokatla başladı. Bu kişiye saldırıdan ceza verildiyse fiil haksız tahrik olarak kabul edilmeli ve Galatasaraylılara verilen cezalar 3'te 1'ine kadar indirilmeliydi. Bu da göz ardı edilmiş. Tahkim Kurulu üyeleri olaya karışan kulüplerin üyeleri ise hukuk etiği açısından bu dosyaya bakmamaları gerekir.”

PFDK`nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu PFDK'nın olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği cezalar sosyal medyada tepki çekti. İlgili Haberi Oku

ALPAY KÖSE: “SOLDADO’NUN CEZASI 5 MAÇ OLMALIYDI”

“Donk ve Rodrigues ile ilgili karar yanlış. Hakem maç bitiminden sonra VAR'a bakıp ne karar verdi? Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya sarı kart. Diğer olaylara baktı ve Donk ve Rodrigues'e kart göstermedi. 75. madde açık. “Hakemin görüp de vermediği hiçbir karar değiştirilemez” diyor. Donk ve Rodrigues'in sevki bile yapılamaz. Jailson saldırıdan sevk edildi. 5 ila 10 maç arası ceza olması gerekir. 8 verdiler. Bu hareketi Belhanda-Soldado tartışması üzerine yaptığı düşünüldüğünde tahrik unsuru da düşünülerek cezanın 8'e çıkmış olması fazla. Soldado'nun cezası da 5 maç olmalıydı.”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli`den PFDK kararlarına eleştiri PFDK'nın olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra verdiği cezaları yorumlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kararların adaletsiz olduğunu söyledi. Belhanda'nın Soldado'ya iki kez saldırdığını belirten Damien Comolli, itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti. İlgili Haberi Oku