Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues ve Ryan Donk için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Ryan Donk ve Garry Rodrigues’in cezalarını onadı.

TFF’den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Donk ve Rodrigues’e verilen cezalara yönelik itirazı görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulunun, rakip takım futbolcuya yönelik saldırı nedeniyle Donk’a verilen 6 maç men ve 15 bin 600 lira, Rodrigues’e verilen 3 maç men ve 7 bin 800 liralık cezayı oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

1. E.2018/ 343 – K.2018/344

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK’nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues’in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Ryan Henk Donk’un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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