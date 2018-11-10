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Sofiane Feghouli’den Fatih Terim’e mesaj!
Galatasaray

Sofiane Feghouli’den Fatih Terim’e mesaj!

Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, Teknik Direktör Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

10 Kasım 2018 22:14

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Cezayirli yıldız futbolcu Sofiane Feghouli müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu ve teknik direktör Fatih Terim’e mesaj gönderdi.

Feghouli, “Bu maç benim için çok önemli bir maçtı. Hocamın bana bir kez daha güvenmesini istediğim için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sezon olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum. Pozisyon hiç önemli değil. Çok önemli bir 3 puandı. Taraftarımıza, hocamıza bizimle beraber olamayan arkadaşlarımıza armağan olsun” dedi. 10 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Kayserispor Galatasaray 0-3 Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kayseri'de müthiş bir performans göstererek 2 gol birden atan Onyekuru galibiyetin mimarı oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:14 | 10 Kasım 2018
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