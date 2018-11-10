Rıdvan Dilmen: Bundan sonra bu tartışmaların içinde bulunmamı beklemeyin

Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi…

‘‘BİZİM İŞİMİZ FUTBOL”

“G.Saray-F.Bahçe maçı sonrası yaşananlar ve cezalarla ilgili benden herhangi bir yorum duydunuz mu? Bu konuda beklentileriniz olmuş olabilir ancak bizim işimiz futbol. Bundan sonra da, futbol dışı konularla ilgili tartışmaların içinde bulunmamı benden beklemeyin”

”TERİM’İN SÖYLEDİĞİ BİR SÖZ VAR…”

İki takımın sezon içinde en eksik kadroları bu maçta oldu. Üst üste motivasyon bozucu maçlardan sonra Fatih Terim’in söylediği bir söz var. Biz ligde yolumuza devam ediyoruz demişti.

”BAŞKA ŞANSI YOK”

Bu kadar olumsuzluk içinde taktiksel değişiklik yaparak 11 kurmak zorunda kaldı. Topa sahip olurken 3’lü, top rakipteyken 5’li savunma yaptı. Başka bir şansı yoktu.

”FEGHOULI BİR LİDER GİBİYDİ”

Feghouli bir türlü hazır olmadı, hoca da onu düşünmedi. İlk yarıda en çok Feghouli’yi beğendim. İyi futbolcular kriz çözer. Belhanda iyidir ama kriz çözmüyor. Feghouli, takıma liderlik yaptı.

”ÜSTTEN İZLEMEK AVANTAJDIR”

Fatih Terim yukarıdan daha iyi görebilir. Bazen maçı üstten izlemek avantaj olabilir.

”BU MAÇA ÇIKMAK KOLAY DEĞİLDİ”

Yeni Malatyaspor’dan 2 yiyip yeniliyorsunuz, sahanızda Fenerbahçe’ye karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalıyorsunuz, Schalke’ye yenilip Şampiyonlar Ligi şansınızı zora sokuyorsunuz. Ardından bu maça çıkmak kolay değildir.

”FATİH TERİM İŞİNİ YAPMIŞ DEMEKTİR”

Oyunun son bölümünde 3-5-2’nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atarsa Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir.

”ÜSTTEN MAÇI İZLEMEK HOCAYA YARAR”

Üstten sakin bir şekilde maçı izlemek Fatih hocaya yarar. Hocaların 3-4 metre yukarıdan maçı izlemesi gerektiğini düşünüyorum.

”ÖNCEDEN OYNATSAM MI DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜR”

Feghouli’yi her zaman Real Madrid’e karşı oynayan Feghouli olarak hayal ediyorum. Muhtemelen hoca, Feghouli’nin antrenman performansını beğenmiyordu. Bugünden sonra Terim, acaba önceden oynatsamıydım diye düşünüyordur.

”EN ÖNEMLİ KAZANÇ FEGHOULI OLDU”

Feghouli, bugün hocam ben buradayım dedi. Fark yarattı sahada. Bugünün en önemli kazancı Feghouli oldu.

”BAZILARI YÜKSELİRKEN BAZILARI DÜŞÜYOR”

Fatih Terim, deplasman fobisi yok, Anadolu ayaklanması var derken bazı takımlar yükselişe geçerken bazıları düşüşe geçiyor.

”ANADOLU TAKIMLARI İYİ DE…”

Galatasaray’ın deplasmanda beraberliği yok. 6 maçta 3 kere kazanmış, 3 kere kaybetmiş. Anadolu takımları güçleniyor tamam ama bazen de kendine bakacaksın.

”OLUMSUZ ŞARTLAR, HOCAYI BUNA İTTİ”

Bugün dış etkenlerden uzak, takımıyla baş başa bir teknik direktör vardı. Olumsuz şartlar, Fatih Terim’i buna itti.

”G.SARAY BENİ KENARA ATMAYIN DEDİ”

Bugün Galatasaray teknik direktörü, çok çok çok önemli bir iş başarmıştır. Galatasaray, şampiyonluk yarışında beni sakın kenara atmayın dedi.

”ONYEKURU, GARRY GİBİ ATTI”

Henry Onyekuru, 2. golünü Rodrigues tarzı attı. Bazen oyuncular kendine taktik yapacak. Golde sarı kartı olan oyuncunun yanına gitti. Dokunamazsın bana dedi. Dokunamadı da… Aldı topu gidip golünü attı.

”SEZON SONUNA KADAR BÖYLE”

Fenerbahçe, görünen o ki devre arasına kadar Erwin Koeman ile gidecek. İyi mi kötü mü olacak bilmiyorum. Anderlecht, Galatasaray maçları yanıltmasın. Erken konuşmak çok yanlıştır.

”G.SARAY STANDARDINDA DEĞİL”

Eren’in Galatasaray standardında olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir yedek oyuncusu.

”HOCAM DIŞ ETKENLERİ BIRAK…”

Fatih Terim’in bir forvet problemi var. Gomis gidince bu forvetlere kaldı. Bazen de bu durum hocalar için avantaj olur. Tekrar saha içine girerler. Fatih hoca, sen de dış etkenleri bırak işine odaklan. Zaten önemli bir antrenörsün.

”FEGHOULI, BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA OYNAYACAK”

Feghouli, hocamın bana güvenmesi için ekstra performans gösterdim demiş. O ekstra sözcüğünü bir kenara bırak Feghoulicim. Hep böyle oyna. Beşiktaş maçında da Feghouli oynayacaktır. Hoca artık güvendi.