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Muslera kanlar içinde yerde kaldı!
Galatasaray

Muslera kanlar içinde yerde kaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor Galatasaray maçında Galatasaraylı Fernando Muslera kanlar içinde yerde kaldı.

10 Kasım 2018 20:41

Karşılaşmanın 63.dakikasında Kayserisporlu Mensah ile çarpışan Muslera acılar içinde yerde kaldı… Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan Uruguaylı filebekçisine sarı kırmızılıların sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Başına özel bir bandaj yapılan tecrübeli eldiven hakemin uyarısıyla kan bulaşan formasını da değiştirmek zorunda kaldı. Muslera’nın tedavisi yaklaşık 5 dakika oyunu durdururken Mensah da yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Bu sırada Kayserispor taraftarları da oyunu soğuttuğunu düşündüğü Muslera’ya tepki gösterdi.

Pozisyonun tekrar görüntülerinde Mensah’la çarpışmasının yanı sıra genç savunmacı Ozan Kabak’ın da Muslera’nın kafasına bastığı görüldü. Ümit Öztürk maçın sonuna +10 dakika uzatma eklerken özel bandajla oyuna devam eden Fernando Muslera, 90+3’te yerini 23 yaşındaki genç kaleci İsmail Çipe’ye bıraktı.

Görüntüler Beinspors’tan alınmıştır…

Son güncelleme 20:57 | 10 Kasım 2018
Bernard Mensah Fernado Muslera galatasaray ozan kabak
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