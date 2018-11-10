SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti'nin 'asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi
Maicon: ”Galibiyet İmparator’a armağan olsun”
Galatasaray

Maicon: ”Galibiyet İmparator’a armağan olsun”

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Maicon açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2018 22:10

Maicon ilk olarak galibiyeti yanlarında olmayan isimlere armağan ettiklerini söylerken, Galatasaray’ın gücünü gösterdiklerini ifade etti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada ”Tanrı’ya şükürler olsun ki çok önemli bir 3 puan kazandık. Maça geçmeden önce bu 3 puanı İmparator’a, Hasan Şaş’a, İstanbul’da buraya gelemeyen arkadaşlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Eksiklerimiz var, cezalılarımız var ama her şeye rağmen Galatasaray’ın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:10 | 10 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç