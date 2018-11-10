Maicon: ”Galibiyet İmparator’a armağan olsun”

Maicon ilk olarak galibiyeti yanlarında olmayan isimlere armağan ettiklerini söylerken, Galatasaray’ın gücünü gösterdiklerini ifade etti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada ”Tanrı’ya şükürler olsun ki çok önemli bir 3 puan kazandık. Maça geçmeden önce bu 3 puanı İmparator’a, Hasan Şaş’a, İstanbul’da buraya gelemeyen arkadaşlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Eksiklerimiz var, cezalılarımız var ama her şeye rağmen Galatasaray’ın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik” ifadelerini kullandı.