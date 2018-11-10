MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-1 Göztepe | Süper Lig 12. hafta

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Göztepe’yi ağırlayan BB Erzurumspor zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

Mücadelenin 28. dakikasında İbrahim Akdağ’ın ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla 1-0 öne geçen ev sahibi Erzurumspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Erzurumspor 53. dakikada Taylan Antalyalı’nın golüyle durumu 2-0’a getirirken ilk golün asistini yapan Emrah Başsan ikinci golde de pası veren isim oldu.

Erzurumspor deplasmanında hücum yollarında etkili olmayı başaramayan Göztepe ise uzatma anlarında Yasin Öztekin’in golüyle skoru 2-1’e getirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Erzurumspor bu sonucun ardından puanını 11 yaparken Göztepe 18 puanda kaldı. Erzurumspor ligin 13. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlarken Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü | Süper Lig 12. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırlayan Atiker Konyaspor, 2-0'lık galibiyetle 5 maçtır süren 3 puan hasretine son vermeyi başardı. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Ankaragücü'nün serisi ise sona ermiş oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Acka, Egemen Korkmaz, Leo, Sunu, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Kone), Özer Hurmacı (Dk. 89 Tshabalala), Emrah Başsan (Dk. 77 Khubulov), Auremir, İbrahim Akdağ, Scuk

Göztepe: Beto, Titi, Gassama, Berkan Emir, Kadu, Borges (Dk. 82 Samed Ali Kaya), Halil Akbunar, Castro, Poko (Dk. 63 Alpaslan Öztürk), Yasin Öztekin, Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)

Goller: Dk. 28 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe) Sarı kartlar: Dk. 33 Taylan Antalyalı, Dk. 45 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Borges, Dk. 66 Alpaslan Öztürk (Göztepe)