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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü | Süper Lig 12. hafta
MKE Ankaragücü

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü | Süper Lig 12. hafta

Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırlayan Atiker Konyaspor, 2-0'lık galibiyetle 5 maçtır süren 3 puan hasretine son vermeyi başardı. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Ankaragücü'nün serisi ise sona ermiş oldu.

10 Kasım 2018 15:33

Spor Toto Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’nü konuk eden Atiker Konyaspor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kötü gidişe dur demeyi başardı.

Ligde oynadığı son 5 maçtan 2 yenilgi, 3 beraberlik çıkartan Konyaspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 55. dakikasında Ricardo Faty’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Ankaragücü’nün beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 77. dakikada Moryke Fofana’nın golüyle Konyaspor 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Konyaspor puanını 17 yaparken 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

Başkent ekibi ligde bir sonraki maçında Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

10 Kasım 2018 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konya`da unutulmadı! Haftanın en güzel maçı... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzasını taşıyan forma ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne (Dk. 73 Selim Ay), Ferhat Öztorun (Dk. 63 Opanasenko), Jevtovic, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Traore), Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 65 Cerci), Putsila (Dk. 78 Kehinde), Bifouma, El Kabir (Dk. 85 Mokhtar)

Goller: Dk. 56 Faty (kendi kalesine), Dk. 77 Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Djedje, Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Selim Ay (Atiker Konyaspor)

 

Son güncelleme 15:36 | 10 Kasım 2018
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