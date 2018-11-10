MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü | Süper Lig 12. hafta

Spor Toto Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’nü konuk eden Atiker Konyaspor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kötü gidişe dur demeyi başardı.
Ligde oynadığı son 5 maçtan 2 yenilgi, 3 beraberlik çıkartan Konyaspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 55. dakikasında Ricardo Faty’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Ankaragücü’nün beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 77. dakikada Moryke Fofana’nın golüyle Konyaspor 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Konyaspor puanını 17 yaparken 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.
Başkent ekibi ligde bir sonraki maçında Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne (Dk. 73 Selim Ay), Ferhat Öztorun (Dk. 63 Opanasenko), Jevtovic, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Traore), Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 65 Cerci), Putsila (Dk. 78 Kehinde), Bifouma, El Kabir (Dk. 85 Mokhtar)
Goller: Dk. 56 Faty (kendi kalesine), Dk. 77 Fofana (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djedje, Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Selim Ay (Atiker Konyaspor)