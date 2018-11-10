MAÇ ÖZETİ: Kayserispor Galatsaray özet izle! Cimbom Kayseri’ye şans tanımadı

Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşan Galatasaray Kayserispor maçı 3-0 sona erdi. Cezalı Fatih Terim ve Hasan Şaş ile futbolculardan Donk, Ndiaye, Rodrigues görev yapamadığı maçta Oneykuru 2 gol ile yıldızlaşırken, maçın sonucunu son dakikalarda attığı golle Ömer Bayram belirledi. Kayserispor Galatasaray maç özetini aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

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MUSLERA KANLAR İÇİNDE KALDI

Karşılaşmanın 63.dakikasında Kayserisporlu Mensah ile çarpışan Muslera acılar içinde yerde kaldı… Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan Uruguaylı filebekçisine sarı kırmızılıların sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Başına özel bir bandaj yapılan tecrübeli eldiven hakemin uyarısıyla kan bulaşan formasını da değiştirmek zorunda kaldı. Muslera'nın tedavisi yaklaşık 5 dakika oyunu durdururken Mensah da yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Bu sırada Kayserispor taraftarları da oyunu soğuttuğunu düşündüğü Muslera'ya tepki gösterdi.

Ümit Öztürk maçın sonuna +10 dakika uzatma eklerken özel bandajla oyuna devam eden Fernando Muslera, 90+3'te yerini 23 yaşındaki genç kaleci İsmail Çipe'ye bıraktı.

Görüntüler Beinspors'tan alınmıştır…