İzmir ekibi Göztepe’den duygusal 10 Kasım paylaşımı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ün ölüm yıldönümü tüm yurtta saygıyla anılırken Süper Lig ekibi Göztepe&#8217;nin paylaştığı video binlerce paylaşım aldı.. İzmir ekibinin yeni stadının inşaatında çalışan işçiler, saat 09:05&#8217;te Ata&#8217;ya saygı duruşunda bulundu.. İşte Göztepe&#8217;nin paylaştığı o video;. . &nbsp;. . . . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t10 Kasım 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSpor camiasından 10 Kasım anma mesajları\r. \t\t\t\tTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t10 Kasım 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAnkaragücü ve Konyaspor`dan 10 Kasım`a özel forma\r. \t\t\t\tMKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .