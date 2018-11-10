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İzmir ekibi Göztepe’den duygusal 10 Kasım paylaşımı
Göztepe

İzmir ekibi Göztepe’den duygusal 10 Kasım paylaşımı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, resmi Twitter hesabından 10 Kasım'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

10 Kasım 2018 11:29

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü tüm yurtta saygıyla anılırken Süper Lig ekibi Göztepe’nin paylaştığı video binlerce paylaşım aldı.

İzmir ekibinin yeni stadının inşaatında çalışan işçiler, saat 09:05’te Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

İşte Göztepe’nin paylaştığı o video;

 

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Son güncelleme 12:49 | 10 Kasım 2018
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