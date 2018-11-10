İstanbul Maratonu’na yabancı damgası

Vodafone’un sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bu yıl 40. kez düzenleniyor.

İstanbul’da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 39 yarıştan 11’ini Türk, 28’ini ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan’ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 25 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 12 Kenyalı, 7 Etiyopyalı, ikişer İngiliz ve Fransız, birer kez de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich elde etti.

EN İYİ VE EN KÖTÜ DERECELER

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 6 yıldaki ismiyle Vodafone İstanbul Maratonu’nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı Vincent Kiplagat gerçekleştirdi.

Kiplagat, 2010 yılında 2.10.42’lik derecesiyle, vatandaşı David Cheruiyot’un 2007 yılında elde ettiği 2.10.56’lık dereceyi geride bırakarak, parkur rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi geçen yıl birinci olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.22.36’lık derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis’in imzası bulunuyor.

KADINLARDA DA YABANCILAR ZİRVEDE

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 27 yarışta 26 yabancı, sadece bir Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 23 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 7 Etiyopyalı, 6 Rus, dörder Rumen ve Ukraynalı, 3 Kenyalı, birer de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.