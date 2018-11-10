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İran futbolunda kadın devrimi! 39 yıl sonra…
Dünyadan Futbol

İran futbolunda kadın devrimi! 39 yıl sonra…

İran futbolunda 39 yıl sonra bir ilk yaşandı. 500 civarındaki kadın taraftar, Tahran Azadi (Özgürlük) Stadı'nda oynanan Asya Şampiyonlar Ligi final rövanş maçında yerini aldı.

10 Kasım 2018 20:11

İran’da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi. Başkent Tahran’daki Özgürlük Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti.

Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın sporsever vardı. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen Persepolis’i desteklemek için gelen kadın taraftarlar, tarihe geçti. Zira, 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar erkek turnuvalarına giremiyordu. Kadın sporseverler ayrıca, 1981’den bu yana da İran Ligi maçlarına alınmıyordu.

Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken; ISNA Haber Ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığı kaydedildi. Daha önce Azadi Stadı’nda oynanan uluslararası maçlarda, konuk ülke takım taraftarları alınmıştı. Parlamento üyesi Fatemeh Zolqadr, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) isteği üzerine üst düzey maçlara kadın taraftarların girişine izin verildiğini açıklamıştı. Bu arada karşılaşma 0-0 sona erdi ve Asya Şampiyonlar Ligi’ni Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

Son güncelleme 20:11 | 10 Kasım 2018
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