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Herkes ayakta alkışlarken Damien Comolli’den çıt çıkmadı! Olay kare…
Fenerbahçe

Herkes ayakta alkışlarken Damien Comolli’den çıt çıkmadı! Olay kare…

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de maçın yıldızı Mathieu Valbuena'nın oyundan çıktığı sırada yönetim kurulu tam kadro ayağa kalkarak Fransız futbolcuyu alkışladı. Ancak Sportif Direktör Damien Comolli'nin tepkisiz görüntüsü kafalarda soru işaretleri yarattı.

10 Kasım 2018 15:04

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli’nin Anderlecht karşılaşmasındaki görüntüsü tepki çekti.

Hafta içinde sahasında Anderlecht’i ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Maça 1 gol, 1 asistle damga vuran Fransız yıldız Mathieu Valbuena oyundan alınırken bütün tribün tarafından ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe yönetimi de tam kadro ayağa kalkarak başarılı futbolcuyu alkışlarken Damien Comolli’nin oturduğu yerden kalkmaması ve tebriklere katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Comolli’nin bu görüntüsü, Fenerbahçe yönetimi ile Fransız futbol adamının arasında sorunlar olduğu iddialarına yol açtı.

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Son güncelleme 15:04 | 10 Kasım 2018
ali koç Anderlecht Damien Comolli Fenerbahçe
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