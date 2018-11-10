Herkes ayakta alkışlarken Damien Comolli’den çıt çıkmadı! Olay kare…

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli’nin Anderlecht karşılaşmasındaki görüntüsü tepki çekti.

Hafta içinde sahasında Anderlecht’i ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Maça 1 gol, 1 asistle damga vuran Fransız yıldız Mathieu Valbuena oyundan alınırken bütün tribün tarafından ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe yönetimi de tam kadro ayağa kalkarak başarılı futbolcuyu alkışlarken Damien Comolli’nin oturduğu yerden kalkmaması ve tebriklere katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Comolli’nin bu görüntüsü, Fenerbahçe yönetimi ile Fransız futbol adamının arasında sorunlar olduğu iddialarına yol açtı.

Erwin Koeman`ı sevdiren 4 özellik Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, yardımcılığını yaptığı Cocu'nun aksine futbolcuları kazanma yoluna gitti. PFDK'nın verdiği cezalara karşı sesini yükselterek taraftarın da beğenisini topladı İlgili Haberi Oku