Gol perdesi açıldı! Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle! CANLI YAYIN

Süper Lig’de 12. hafta heyecanı Kayseri Galatasaray maçı ile devam ediyor. Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray’a bu hafta sakatlar ve cezalı isimler darbe vurdu. Eren Derdiyok, Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo’nun sakatlığının yanına geçen hafta yaşanan olaylı Fenerbahçe derbisi sonucu cezalı duruma düşen Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Donk, Ndiaye, Rodrigues de görev yapamayacak. Maç sonucu merakla beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler için Kayserispor Galatasaray canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI İZLE

GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇINDA ÖNEMLİ ANLAR

İlk ciddi atak Kayserispor’dan geldi. Kayserispor için önemli bir şans. Bilal kanattan gelip son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda kalan Umut Bulut istediği gibi kontrol edemeyince top Galatasaray’da kaldı. İlk golü Galatasaray attı. 18. dakikada Feghouli sağda topu aldı. Çizgiye indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı. Gole karşılık vermek isteyen Kayserispor 23. dakikada Bilal’in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera’nın kucağında kaldı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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KAYSERİSPOR GALATASARAY İLK 11

KAYSERİSPOR: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan

TERİM, HASAN ŞAŞ VE 3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK’nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray’ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

KAYSERİSPOR’DA 7 EKSİK

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor’da 7 eksik bulunuyor. 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor’da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında “Sahamızda yine zor bir maça çıkacağız. Kayserispor olarak tek hedefimiz 3 puanı almak ve kötü gidişata dur demek. Takımımız tüm hazırlıklarını bu yönde yaptı. bu akşamki maçta sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecekler” dedi.