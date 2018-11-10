Erwin Koeman’ı sevdiren 4 özellik

Sercan HAMZAOĞLU – SÖZCÜ SKOR / Phillip Cocu sonrası göreve ‘emanetçi' olarak gelen Erwin Koeman, Galatasaray derbisi ve Anderlecht sınavıyla birlikte vitrine çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, futbolcular ve taraftarlar genel olarak Hollandalı çalıştırıcıdan memnun kaldı.

Başkan Ali Koç'un da daha önce “Milli maç arasına kadar takımı taşısın. Kendini kanıtlarsa tekrar değerlendiririz” dediği teknik adamla en azından devre arasına kadar yola devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe'de Koeman'ı öne çıkartan 4 madde ise şöyle:

1- Cocu’nun sakin tavrına karşı Koeman enerjik ve heyecanlıydı. Kenardan futbolcularına güven aşılayan bir tavrı, yönetimin beğenisini kazandı. Futbolcular da olumlu etkilendi.

2- Koeman, Galatasaray derbisindeki hamleleriyle geriye düşen takımını oyuna ortak etti. Anderlecht maçında çok ofansif bir kadro ile çıktı. Küsen Valbuena'yı geri kazanmayı bildi.

3- Olaylı derbi sonrası yaptığı açıklamalar Fenerbahçe kulislerinde “Takımın haklarını korudu” şeklinde yorumlandı. Belhanda ve Soldado konusundaki vurgusu taraftarın hoşuna gitti.

4- Hollanda’daki en yakın komşusu bir Türk. Türk kültürünü yakından biliyor. İstanbul'daki süresinde de iyi gözlem yaptı ve duygusal açıdan futbolculara doğru şekilde yaklaştı.

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