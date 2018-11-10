İlk 11’ler belli oldu! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hafta içinde yaşanan PFDK cezaları ve Schalke 04 yenilgisi ile ağır yara alan Galatasaray, eksiklerle çıkacağı Kaysersispor maçında kazanarak moral kazanmak istiyor. Geride kalan 11 haftada İstanbul ekibi 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fatih Terim, Hasan Şaş ve Donk, Ndiaye, Rodrigues’in görev yapamayacağı maçta rakibini ele boş göndermek isteyen Kayserispor ise 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY İLK 11

KAYSERİSPOR: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan

TERİM, HASAN ŞAŞ VE 3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.