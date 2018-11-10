MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, lider Medipol Başakşehir’i konuk etti. Özellikle son bölümü nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu ve Abdullah Avcı’nın öğrencileri puanını 27’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu ve milli araya moralli bir şekilde gitti.
Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ise ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda yediği gollere engel olamadı. Başakşehir’de 52’de Manuel da Costa ile öne geçti, 64’te Riad Bajic ile farkı ikiye çıkardı. 79’da Vedat Muriqi ile farkı bire indiren Rizespor, son bölümde gol arasa da tabelayı değiştiremedi ve 8 puanla son sırada kaldı.