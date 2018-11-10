MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, lider Medipol Başakşehir’i konuk etti. Özellikle son bölümü nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu ve Abdullah Avcı’nın öğrencileri puanını 27’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu ve milli araya moralli bir şekilde gitti.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ise ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda yediği gollere engel olamadı. Başakşehir’de 52’de Manuel da Costa ile öne geçti, 64’te Riad Bajic ile farkı ikiye çıkardı. 79’da Vedat Muriqi ile farkı bire indiren Rizespor, son bölümde gol arasa da tabelayı değiştiremedi ve 8 puanla son sırada kaldı. MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü | Süper Lig 12. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırlayan Atiker Konyaspor, 2-0'lık galibiyetle 5 maçtır süren 3 puan hasretine son vermeyi başardı. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Ankaragücü'nün serisi ise sona ermiş oldu. İlgili Haberi Oku