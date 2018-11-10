MAÇ SONUCU | Kayserispor Galatasaray 0-3

Ligde ve Avrupa’da çıktığı son 5 maçta kazanamayan Galatasaray şeytanın bacağını Kayseri’de kırdı…

Şampiyonlar Ligi’nden 2-0’lık Schalke yenilgisiyle dönen Aslan, ligde 3 puan hasretine son verdi.

Derbide yaşanan olaylar nedeniyle 7 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim’in tribünden izlediği maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 18 ve 75.dakikalarda Onyekuru ve 88’de Ömer Bayram’dan geldi.

Bu sezon sahasında ilk kez 3 gol yiyen Kayserispor’da 83’te Lopes ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig’de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray haftalar sonra 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonucun ardından puanını 23’e çıkaran Galatasaray 27 puanlı lider Başakşehir’in ardından ikinci sıraya çıktı. Kayseri ise 12 puanla 12.sırada kaldı.

ONYEKURU MAÇIN YILDIZI OLDU

Henry Onyekuru, 2 gole imza attığı Kayserispor maçında biri Sapunaru’nun kart görmesine neden olan 3 faul yaptırıp 6 ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu. Kayserispor karşısında 74 dakikada iki gol atan Onyekuru Süper Lig’de forma giydiği ilk dokuz maçta aynı sayıda gol atmıştı.