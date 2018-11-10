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Beşiktaş’ta golcü sıkıntısının faturası ağır oldu
Beşiktaş

Beşiktaş’ta golcü sıkıntısının faturası ağır oldu

Gomez, Cenk Tosun ve Aboubakar ile oynarken ortalama 5 şuttan birinde gol atan siyah beyazlılarda bu rakam şimdi 9’a dayandı. Bu sezon 4. kez öne geçilen bir maç kazanılamadı

10 Kasım 2018 10:40

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Genk deplasmanı adeta bu sezonki Beşiktaş'ın aynası gibiydi.

Öne geçtikten sonra net vuruş şanslarını kaçıran, bazı kontratak fırsatlarını ise sakarlıkla pozisyona çeviremeyen siyah-beyazlılar, 87. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

İstatistikler en önemli sorunun hücum hattındaki verimsizlik olduğunu ortaya çıkardı.

İki sezon şampiyon olduğu dönemde Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun gibi santrforlarından büyük katkı alan Beşiktaş, ortalama 5.7 şuttan birinde ağları buluyordu.

Bu rakam yeni sezonda ise oldukça yükseldi.

MAÇLARDA FARKI AÇAMIYOR

Bu sezon 11'i lig, 4'ü de Avrupa Ligi grupları olmak üzere 15 üst seviyede maç oynayan siyah-beyazlılar, 218 şut çekti, bunlarda 25 gol buldu. Beşiktaş'ın 1 gol atması için gereken şut sayı ise 8.7'ye yükseldi.

Yani, Güneş'in öğrencilerinin 1 kez ağları bulmak için neredeyse 9 kez şut çekmesi gerekiyor. Kartal, ligde maç başına 12.8 şutta 5.3 isabet buluyor ve bu iki istatistikte de ikinci sırada, en çok gol atan 4 takımdan biri durumunda.

Buna rağmen pek çok maçta farkı açamadığı için puan kaybetti. Siyah-beyazlılar öne geçtiği Bursa, F.Bahçe ve Konya ile Avrupa'da Genk sınavlarını kazanamadı, toplamda 8 puan kaybetti.

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Son güncelleme 10:44 | 10 Kasım 2018
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