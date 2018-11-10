SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Kadınlara oy vermem' diyen 'Uzay Profesörü'ne tepki yağıyor!
Bayern Münih lideri geçemedi! Borussia Dortmund durdurulamıyor!
Almanya Bundesliga

Bayern Münih lideri geçemedi! Borussia Dortmund durdurulamıyor!

Bundesliga lideri Borussia Dortmund, iki kez geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti ve bu sezon ligde yenilmezliğini korudu.

10 Kasım 2018 23:47

Almanya Bundesliga’da zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında konuğu Bayern Münih’i 3-2 yendi. Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı’nda oynanan ve Robert Lewandowski’nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer’in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde bu sezon 11 maçta henüz mağlup olmayan Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı. Sahasında Mönchengladbach’e 3-1 yenilen Werder Bremen’in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti. Dortmund, en yakın takipçisi Mönchengladbach’ın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bundesliga’da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1

Freiburg-Mainz 05: 1-3

Hoffenheim-Augsburg: 2-1

Nürnberg-Stuttgart: 0-2

Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3

Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2 10 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Kayserispor Galatasaray 0-3 Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kayseri'de müthiş bir performans göstererek 2 gol birden atan Onyekuru galibiyetin mimarı oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:47 | 10 Kasım 2018
Almanya Bundesliga bayern münih Borussia Dortmund
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç