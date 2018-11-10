Bayern Münih lideri geçemedi! Borussia Dortmund durdurulamıyor!

Almanya Bundesliga’da zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında konuğu Bayern Münih’i 3-2 yendi. Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı’nda oynanan ve Robert Lewandowski’nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer’in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde bu sezon 11 maçta henüz mağlup olmayan Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı. Sahasında Mönchengladbach’e 3-1 yenilen Werder Bremen’in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti. Dortmund, en yakın takipçisi Mönchengladbach’ın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bundesliga’da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1

Freiburg-Mainz 05: 1-3

Hoffenheim-Augsburg: 2-1

Nürnberg-Stuttgart: 0-2

Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3

Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2 MAÇ SONUCU | Kayserispor Galatasaray 0-3 Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kayseri'de müthiş bir performans göstererek 2 gol birden atan Onyekuru galibiyetin mimarı oldu. İlgili Haberi Oku