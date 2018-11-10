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Bafetimbi Gomis’ten Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!
Galatasaray

Bafetimbi Gomis’ten Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı

10 Kasım 2018 12:22

Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

Sezon başında sarı kırmızılı takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e giden golcü futbolcu, 10 Kasım’da herkesin takdirini toplayan bir paylaşım yaptı.

Türkiye’de yaşadığı dönemde ülkeye çabuk adapte olan golcü futbolcu, “Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim,karizmanı seviyorum” ifadelerini kullanarak ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü anmayı unutmadı.

10 Kasım 2018 İzmir ekibi Göztepe`den duygusal 10 Kasım paylaşımı Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, resmi Twitter hesabından 10 Kasım'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:22 | 10 Kasım 2018
Bafetimbi Gomis galatasaray
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