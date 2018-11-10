Bafetimbi Gomis’ten Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

Sezon başında sarı kırmızılı takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e giden golcü futbolcu, 10 Kasım’da herkesin takdirini toplayan bir paylaşım yaptı.

Türkiye’de yaşadığı dönemde ülkeye çabuk adapte olan golcü futbolcu, “Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim,karizmanı seviyorum” ifadelerini kullanarak ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü anmayı unutmadı.

Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim,karizmanı seviyorum. pic.twitter.com/Q68LKR7qXH — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 10 Kasım 2018

İzmir ekibi Göztepe`den duygusal 10 Kasım paylaşımı Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, resmi Twitter hesabından 10 Kasım'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku