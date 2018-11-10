Ankaragücü ve Konyaspor’dan 10 Kasım’a özel forma

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçta giyecekleri formayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gerekli iznin alındığı bildirildi.

Başkent ekibinin, belirlenen formayı giyebilmek için TFF'ye bir yazı gönderdiği aktarıldı. TFF'den gönderilen yazıda, “Sportif Ekipman Talimatı'na bağlı kalınması, formada izin verilenden başka herhangi bir görsel bulundurulmaması.” kaydıyla izin verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü, 10 Kasım'a özel olarak tasarlanan formayla Atiker Konyaspor maçında mücadele edecek.

KONYASPOR DA İMZASINI TAŞIYACAK

Öte yandan Ankaragücü’nün rakibi olan Atiker Konyaspor da, 10 Kasım’daki maça Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak çıkacak.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği güne özel bir forma yaptıran yeşil-beyazlılar formanın kol kısmına Atatürk’ün fotoğrafını ve imzasını eklettirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan kulüp, “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde kendi sahamızda oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasında, formamızın sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve imzasını taşıyacağız. Unutmayacağız” ifadelerini kullandı.