Wesley Sneijder’den şoke eden tepki! Katar’da ortalığı karıştırdı!

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Katar’da gündeme damga vurdu. Qatar SC – Al Gharafa maçında bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gören 34 yaşındaki Hollandalı’nın, tünele giderken sinirli bir şekilde, “Katar’da oynadığım son maç bu” dediği kameralara yansıdı. Al Gharafa forması giyen Sneijder, haberlerin yayılmasından sonra keskin bir U dönüşü yaptı.

“KATAR’DA MUTLUYUM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü futbolcu, “Hak etmediğim bir kırmızı karttan sonra şiddetli bir reaksiyon gösterdim. Medyada çıkanların aksine Katar’da oynamaktan ve yaşamaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde mesaj gönderdi. Jose Mourinho döneminde Inter’de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Sneijder, Hollanda, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa’dan sonra Katar’ın yolunu tutmuştu. Katar Ligi’nde Sneijder’in takımı Al Gharafa, 12 hafta sonunda 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

While playing a football match I reacted in the heat of the moment to a red card I did not deserve. However, to counter any false media speculations: I enjoy living and playing football in Qatar! pic.twitter.com/WuC7Z7IHAU

