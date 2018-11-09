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Wesley Sneijder’den şoke eden tepki! Katar’da ortalığı karıştırdı!
Dünyadan Futbol

Wesley Sneijder’den şoke eden tepki! Katar’da ortalığı karıştırdı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Katar'da gündeme damga vurdu. Qatar SC - Al Gharafa maçında iki golle yıldızlaşan Sneijder, son dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oldukça sinirli bir şekilde kenara gelirken "Bu, Katar'da oynadığım son maç" dedi. Yıldız isim daha sonra keskin bir dönüş yaptı.

9 Kasım 2018 20:33

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Katar’da gündeme damga vurdu. Qatar SC – Al Gharafa maçında bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gören 34 yaşındaki Hollandalı’nın, tünele giderken sinirli bir şekilde, “Katar’da oynadığım son maç bu” dediği kameralara yansıdı. Al Gharafa forması giyen Sneijder, haberlerin yayılmasından sonra keskin bir U dönüşü yaptı.

“KATAR’DA MUTLUYUM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü futbolcu, “Hak etmediğim bir kırmızı karttan sonra şiddetli bir reaksiyon gösterdim. Medyada çıkanların aksine Katar’da oynamaktan ve yaşamaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde mesaj gönderdi. Jose Mourinho döneminde Inter’de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Sneijder, Hollanda, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa’dan sonra Katar’ın yolunu tutmuştu. Katar Ligi’nde Sneijder’in takımı Al Gharafa, 12 hafta sonunda 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

31 Ekim 2018 Yolanthe`nin oğluyla pozları sosyal medyayı salladı Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:46 | 9 Kasım 2018
Al-Gharafa Qatar SC Wesley Sneijder
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