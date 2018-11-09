UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında 12 grupta 24 maç yapıldı. D Grubu’nda Fenerbahçe, anderlecht’i 2-0 mağlup etti. I Grubu’nda Belçika’nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. J Grubu’nda Sevilla’nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2’ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) – Zurich (İsviçre): 1-0
Ludogorets Razgrad (Bulgaristan) – AEK Larnaca (Güney Kıbrıs): 0-0
B Grubu
Celtic (İskoçya) – Leipzig (Almanya): 2-1
Rosenborg (Norveç) – Salzburg (Avusturya): 2-5
C Grubu
Bordeaux (Fransa) – Zenit St. Petersburg (Rusya): 1-1
Slavia Prag (Çekya) – FC Copenhagen (Danimarka): 0-0
D Grubu
Fenerbahçe – Anderlecht (Belçika): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Spartak Trnava (Slovakya): 3-1
E Grubu
Arsenal (İngiltere) – Sportinh Lizbon (Portekiz): 0-0
Vorskla Poltava (Ukrayna) – Qarabağ Ağdam (Azerbaycan): 0-1
F Grubu
Real Betis (İspanya) – Milan (İtalya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) – F91 Dudelange (Lüksemburg): 5-1
G Grubu
Rapid Wien (Avusturya) – Villarreal (İspanya): 0-0
Spartak Moskova (Rusya) – Rangers (İskoçya): 4-3
H Grubu
Lazio (İtalya) – Olympique Marsilya (Fransa): 2-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3
I Grubu
Genk (Belçika) – Beşiktaş: 1-1
Malmö (İsveç) – Sarpsborg (Norveç): 1-1
J Grubu
Akhisarspor – Sevilla (İspanya): 2-3
Krasnodar (Rusya) – Standard Liege (Belçika): 2-1
K Grubu
Astana (Kazakistan) – Jablonec (Çekya): 2-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) – Rennes (Fransa): 3-1
L Grubu
Vidi (Macaristan) – PAOK (Yunanistan): 1-0
BATE (Belarus) – Chelsea (İngiltere): 0-1