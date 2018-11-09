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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı 12 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenerken, Beşiktaş Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor ise evinde Sevilla'ya 3-2 yenildi.

9 Kasım 2018 00:59

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında 12 grupta 24 maç yapıldı. D Grubu’nda Fenerbahçe, anderlecht’i 2-0 mağlup etti. I Grubu’nda Belçika’nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. J Grubu’nda Sevilla’nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2’ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) – Zurich (İsviçre): 1-0

Ludogorets Razgrad (Bulgaristan) –  AEK Larnaca (Güney Kıbrıs): 0-0

B Grubu

Celtic (İskoçya) – Leipzig (Almanya): 2-1

Rosenborg (Norveç) – Salzburg (Avusturya): 2-5

C Grubu

Bordeaux (Fransa) – Zenit St. Petersburg (Rusya): 1-1

Slavia Prag (Çekya) – FC Copenhagen (Danimarka): 0-0

D Grubu

Fenerbahçe – Anderlecht (Belçika): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Spartak Trnava (Slovakya): 3-1

E Grubu

Arsenal (İngiltere) – Sportinh Lizbon (Portekiz): 0-0

Vorskla Poltava (Ukrayna) – Qarabağ Ağdam (Azerbaycan): 0-1

F Grubu

Real Betis (İspanya) – Milan (İtalya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) – F91 Dudelange (Lüksemburg): 5-1

G Grubu

Rapid Wien (Avusturya) – Villarreal (İspanya): 0-0

Spartak Moskova (Rusya) – Rangers (İskoçya): 4-3

H Grubu

Lazio (İtalya) – Olympique Marsilya (Fransa): 2-1

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3

I Grubu

Genk (Belçika) – Beşiktaş: 1-1

Malmö (İsveç) – Sarpsborg (Norveç): 1-1

J Grubu

Akhisarspor – Sevilla (İspanya): 2-3

Krasnodar (Rusya) – Standard Liege (Belçika): 2-1

K Grubu

Astana (Kazakistan) – Jablonec (Çekya): 2-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) – Rennes (Fransa): 3-1

L Grubu

Vidi (Macaristan) – PAOK (Yunanistan): 1-0

BATE (Belarus) – Chelsea (İngiltere): 0-1

Son güncelleme 00:59 | 9 Kasım 2018
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