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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Çok üzgünüm…’
Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Çok üzgünüm…’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 5-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından "Futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm" dedi.

9 Kasım 2018 23:47

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda aldıkları 5-0 yenilgiden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ancak futbolcularının ümit veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

İkinci yarıya maçı çevirebilme umuduyla çıktıklarını belirten Karaman, “İkinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol, bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm. Camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler.” şeklinde konuştu. 09 Kasım 2018 Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut`tan Fenerbahçe sorusuna yanıt! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:47 | 9 Kasım 2018
Evkur Yeni Malatyaspor spor toto süper lig trabzonspor Ünal Karaman
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