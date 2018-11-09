TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü maçında aldığı para cezasını onadı

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında evinde MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olan ve PFDK’ya sevk edilen Fenerbahçe’nin yaptığı itiraz değerlendirildi ve sarı-lacivertlilerin başvurusu reddedildi. Fenerbahçe’ye “çirkin ve kötü tezahürattan” verilen 100 bin TL ve “flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından” verilen 20 bin TL para cezası onandı. İşte o açıklama;

“TFF Tahkim Kurulu 09 Kasım 2018 günlü (59) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 342 – K.2018/343

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin MKE Ankaragücü Spor Kulübü müsabakasına ilişkin PFDK’nın 01.11.2018 tarihli E. 2018-2019/260 K.2018-2019/322 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.” Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli`den PFDK kararlarına eleştiri PFDK'nın olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra verdiği cezaları yorumlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kararların adaletsiz olduğunu söyledi. Belhanda'nın Soldado'ya iki kez saldırdığını belirten Damien Comolli, itiraf haklarını kullanacaklarını ifade etti. İlgili Haberi Oku