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Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas’ta oynanacak!
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas’ta oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanacağını açıkladı.

9 Kasım 2018 20:13

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanmasına karar verdi.

2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası final karşılaşması, Diyarbakır’da oynanmıştı. 09 Kasım 2018 Medipol Başakşehir`den Mircea Lucescu`ya tepki! Medipol Başakşehir Kulübü, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Mert Günok'u kadroya dahil etmemesine videolu paylaşımla tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:56 | 12 Kasım 2018
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu Ziraat Türkiye Kupası
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