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Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
Milli Takımlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'dan iki, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birer oyuncu yer alırken, Trabzoınspor'dan hiçbir futbolcu kadroya çağrılmadı.

9 Kasım 2018 14:23

Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grubu’nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.

09 Kasım 2018 Yeşil sahalardan bir efsane geçti! Didier Drogba Afrika tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Didier Drogba, 40 yaşında veda ettiği futbol kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı. İlgili Haberi Oku

Türkiye’nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

Son güncelleme 12:56 | 12 Kasım 2018
isveç türkiye ukrayna
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