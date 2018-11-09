Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grubu’nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.
Türkiye’nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal