Sergen Yalçın’ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Atiker Konyaspor’da tamamlayan 46 yaşındaki Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımı Sergen Yalçın’a emanet etme kararı aldı. Aytemiz Alanyaspor, 12 puan topladığı ligde 11. haftayı 13. sırada tamamladı.

Son olarak Atiker Konyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, 6 Mart 2018 tarihinde takımın başına geçmişti. Sergen Yalçın, 17. sırada teknik direktörlüğüne geldiği Atiker Konyaspor’u Süper Lig’de tutmayı başarmıştı. Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor’un başında 10 maça çıkmıştı.

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Düzenlenen törenle sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın, “Hayırlı bir sezon olur diye düşünüyorum. Biz geçen sezon Konyaspor'da çalışmıştık. Şimdi tekrar sahanın içine giriyoruz. Bizi uygun gördüğü için de teşekkür ediyorum. Çok isteyerek geldik. Bizim için çok uygun şehir ve takım olarak. Başarılı olabileceğimiz bir cami olarak görüyorum. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

“İyi bir oyun olur”

Bir gazetecinin Fenerbahçe maçı ile ilgili sorusuna cevap veren Yalçın, şunları söyledi:

“Anlaştık ancak Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağız. Ligde her takım her takımı yenebilecek durumda. Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz diyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama iyi bir oyun olur. Muhtemelen, Oyuncular eski hoca yönetiminde herhalde hazırdılar müsabakaya. Çünkü büyük maçlara konsantre olmak daha kolay. Oyuncular otomatikman normal maçlara göre daha ciddi konsantre oluyor. Umarım hafta sonu iyi olur” ifadelerini kullandı. “Önümüzde uzun bir zaman var”

İdeal bir teknik ekip olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, hedeflerinin olduğu belirtti. Yalçın, ”Hedefimiz tabii olacak ama ligin henüz büyük bir bölümü oynanmadı. Önümüzde uzun bir zaman var. Henüz ilk yarıyı oynadık. Biraz süre verirseniz bir iki maç oynayalım ondan sonra bir hedef koymak daha kolay olur diye düşünüyorum.” Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ekibi ise şöyle: Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner), Gürsoy Yalçın (Maç izleme).

SERGEN YALÇIN’IN KARİYERİ

Sergen Yalçın, futbol hayatında 390 maçta forma giydi. Bu maçların 347’si Süper Lig’de, 21’i 1. Lig’de ve 22’si de 2. Lig’de oldu. Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında gösterilen Sergen Yalçın 230 kez Beşiktaş, 36’şar kez Galatasaray ve İstanbulspor, 24 kez Fenerbahçe, 22 kez Etimesgut Şekerspor, 21 kez Trabzonspor ve Eskişehirspor formaları terletti. 41 kez Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Sergen Yalçın, 5 gol atma başarısı gösterdi. Sergen Yalçın, ilk olarak Beşiktaş PAF takımında oynarken 1 Mart 1989’da Tiflis Turnuvası’nda SSCB’ye karşı U-16 formasını giydi. En son Eskişehirspor’da oynayan Sergen Yalçın, 1 Temmuz 2009 tarihinde aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

2013-2014 sezonunda 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak lige iyi bir başlangıç yapamayan Gaziantepspor, Bülent Uygun’la yollarının ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdi. Gaziantepspor’daki hocalık başlangıcının ardından Yalçın sırasıyla Sivasspor (2014-2015), Gaziantepspor (2015-2016), Kayserispor (2016-2017), Eskişehirspor (2017) ve Konyaspor’u (2017-2018) çalıştırdı.