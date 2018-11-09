Fenerbahçe’den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması

Teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Erwin Koeman’a emanet eden Fenerbahçe için birçok teknik direktör ismi gündeme geldi. Son olarak Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile Fenerbahçe yönetimi arasında görüşme gerçekleştiği iddiaları basına yansıdı. Fenerbahçe Kulübü, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe`den dev hareket! Dünyada bir ilk olacak Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. İlgili Haberi Oku

Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşme yapıldığı şeklindeki iddiaları yalanlayan Fenerbahçe yönetimi, resmi internet sitesinden ‘Kamuoyunun Dikkatine’ başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA YALANLADI

Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Hedefimiz belli. Biz 5 yıldır aynı hedefe odaklanıyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Avcı ile 12 yıldır beraberiz. Bizle istişare etmeden hocamız bir başka kulüple görüşmez. Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa da bu konuda bir bilgimiz yok şu an için” diyerek Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarını yalanlamıştı.