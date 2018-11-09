Sistem ve taktik doğruydu

Beşiktaş, oyunu kendi yarı alanında kabul etti ama rakibin yapmış olduğu ataklarda 4-5-1 sistemine dönerek Genk'e pozisyon bulacak boş alan vermedi. En önemlisi ev sahibinin pas trafiğini kesti. Topa sahip olduktan sonra çok çabuk öne doğru Medel ve Oğuzhan ile kontrataklar başlattı. Bulmuş olduğu net pozisyonları gole çevirebilseydi, karşılaşmayı farklı kazanabilirdi. Maalesef Babel ve Mustafa Pektemek'in son vuruşlardaki başarısızlığı Beşiktaş'ı beraberliğe mahkûm etti. Oysaki, siyah-beyazlıların taktik ve oyun disiplini mükemmeldi.

Defans oyuncuları dün gece iyi bir performans ortaya koydu. Pepe ve Vida rakibin forvetlerini durdurdukları gibi beklerin de ters kademelerine girerek birçok akını durdurdu. Rakibe bir tane net pozisyon vermedi. Beşiktaş adına en sevindirici olay ise Lens'in sakatlanıp oyundan çıkması oldu. O çıktıktan sonra takım kendine geldi, oyunu daha kollektif oynamaya başladı. Ayağında top tuttu ve Babel solda daha verimli oldu. Mustafa ise topu ayağında tutup arkadaşlarına garanti paslar verdi. Böylece etkili akınlar başladı. Oyundaki üstünlüğün Beşiktaş'a geçmesini sağladı.

Deolasmanda oynayabileceği en iyi futbolu oynadı Beşiktaş. Bütün futbolcular yüzde 100 performans gösterdi. Oğuzhan orta sahada pas yüzdesi ile takımının daha çok topa sahip olmasını ve akın yapmasını sağladı. Quaresma ise oyunda çok iyi genişlik yapıp bire birde rakibini geçip etkili ortalarla bütün akınların başmimarı oldu. Bulmuş oldukları net pozisyonlarda, altın vuruş dediğimiz gol vuruşları gerçekleşmeyince beraberlik kaçınılmaz oldu.

MAÇIN ADAMI: LENS (İYİ Kİ SAKATLANDI)

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