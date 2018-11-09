PFDK’nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’dan Fatih Terim’e 7, Hasan Şaş’a 8, Badou Ndiaye’ye 5, Ryan Donk’a 6, Garry Rodrigues’e 3 maç ceza verirken, Fenerbahçe’den ise Jailson’a 8, Roberto Soldado’ya ise 6 maç ceza verdi. PFDK kararları, sosyal medyada geniş yankı buldu.
PFDK’nın açıkladığı kararlar, Türkiye’de en çok konuşulan konu olurken, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.
İşte sosyal medyada PFDK’nın verdiği Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verilen cezalara yapılan yorumlardan bazıları:
https://twitter.com/zehraaaags/status/1060554806966845440