Özgüvenli korkulan Fenerbahçe

Valbuena resitalini izledik dün gece. Takımını yönlendirmesini, atağa çıkarmasını bırakın, kendi atabilecekken Frey'e attırdığı gol ile bize bir şeyler anlatmak istedi. Sonrasında arkadaşlarını yanına çağırarak, “Artık biz bir takımız, herkes görsün” der gibiydi. Gerçek güçlerini, kalitelerini göstermek için geç kalmışlardı. Taraftar başarı ister ama mücadele, hırs ve rakiplerin çekineceği bir Fenerbahçe de izlemek ister.

Koeman ile en azından devre arasına kadar devam edilmeli. Gerçekçi bir teknik adam Fenerbahçe'nin ilacı olur. Forvet arkasına Valbuena-Eljif ikilisini monte edip rakip defansın arasına toplar atmasını, merkezden ataklar yapmasını, Frey-Slimani-Ayew de gol atmasını hesaplamış. Top Fenerbahçe'deyken 4-1-2-3 sistemi de iyi oturdu. Gol sıkıntısı da bu yolla bitebilir.

Anderlecht'in kadro yapısı ve oyun sistemi sarı-lacivertlilerin kalibresinde değildi. Agresif, isteyen bir Fenerbahçe vardı. İlk yarı gol gelmeyince Koeman biraz risk almanın zararı olmayacağını düşündü. Defansı önde kurdurdu, rakibin kapanmasına göz yumdu. Ayew ve Frey'in golleri ile Koeman'ın haklılığını görmüş olduk.

Başkan Ali Koç, “İmtiyaz tanımayın” dese de ben olaya milli gözle bakıyorum. Bir Türk takımı Avrupa'da mücadele ediyorsa; TFF ve PFDK cezaların açıklanmasını esnetebilirdi. Maçın başlamasına ramak kala oyuncuların cezalarının açıklanmasına karşıyım.

“İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Hele içiniz rahat olmadı mı, gerçeğe ne kadar da uyar rüyalarımız!”

(Dostoyevski, Suç ve Ceza)

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