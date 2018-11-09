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Milan’a dev ceza ve transfer yasağı kapıda!
İtalya Serie A

Milan’a dev ceza ve transfer yasağı kapıda!

FFP sorunları ile başı sıkça ağrıyan ve sezon başında UEFA tarafından cezalandırılan Milan'a para cezası ve transfer yasağı gelebilir.

9 Kasım 2018 08:44

İtalyan devi Milan, FFP sorunları ile uğraşırken, İtalyan medyasından dev bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında UEFA’nın men kararına Milan’ın yaptığı itirazın CAS’ta kabul gördüğü bildirilmişti. Buna göre daha ‘makul’ bir ceza için cezanın ötelendiği, İtalyan ekibinin bu sezon Avrupa Ligi’ne katılabileceği belirtilmişti.

Ancak İtalyan medyasında çıkan haberlere göre kırmızı-siyahlı ekip için 20 milyon euroluk bir ceza gündeme geldi. Bunun bir kısmı hemen ödenecek, geri kalanı ise FFP sınırlarına uyup uymamalarına göre değişim gösterecek.

PAQUETA TRANSFERİNE AMBARGO

Diğer bir iddia ise Milan’ın Ocak ayında kadrosuna katmak için anlaşmaya vardiği Flamengo’nun 21 yaşındaki orta sahası Lucas Paqueta ile ilgili. Cezaların onanması halinde Milan’a transfer yasağı gelecek ve Paqueta transferi iptal olacak.

Son güncelleme 08:44 | 9 Kasım 2018
AC Milan ceza FFP italya
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