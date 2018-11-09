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Medipol Başakşehir’den Mircea Lucescu’ya tepki!
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’den Mircea Lucescu’ya tepki!

Medipol Başakşehir Kulübü, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Mert Günok'u kadroya dahil etmemesine videolu paylaşımla tepki gösterdi.

9 Kasım 2018 15:35

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıklayan Mircea Lucescu’ya Medipol Başakşehir’den tepki geldi. Mert Günok’un aday kadroya çağrılmamasını eleştiren Medipol Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı grafikli video ile tepkisini gösterdi.

09 Kasım 2018 SON DAKİKA Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'dan iki, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birer oyuncu yer alırken, Trabzoınspor'dan hiçbir futbolcu kadroya çağrılmadı. İlgili Haberi Oku

Yayınlanan grafikli videoda Mert Günok’un Avrupa’nın 6 büyük liginde en az gol yiyen kaleciler arasında olduğu vurgulanırken, Mircea Lucescu’nun seçimine gönderme yapıldı.

İşte Medipol Başakşehir’in yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 18:41 | 9 Kasım 2018
Medipol Başakşehir Mert Günok Mircea Lucescu türkiye
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