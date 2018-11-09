Medipol Başakşehir’den Mircea Lucescu’ya tepki!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıklayan Mircea Lucescu’ya Medipol Başakşehir’den tepki geldi. Mert Günok’un aday kadroya çağrılmamasını eleştiren Medipol Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı grafikli video ile tepkisini gösterdi.
Yayınlanan grafikli videoda Mert Günok’un Avrupa’nın 6 büyük liginde en az gol yiyen kaleciler arasında olduğu vurgulanırken, Mircea Lucescu’nun seçimine gönderme yapıldı.
İşte Medipol Başakşehir’in yaptığı paylaşım:
@MertGunok pic.twitter.com/A6LSjNgJJC
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 9 Kasım 2018