MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Sevilla 2-3 | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Sevilla’ya 3-2 mağlup oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, turnuvanın favorilerinden Sevilla karşısında ikinci yarı muhteşem bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında 2-2’yi yakalayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Güray’ın penaltı vuruşunda direği geçemedi. Sevilla’da Gomez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Teleset Mobilya Akhisarspor, maçın 87. dakikasında kalesinde gördüğü penaltı vuruşu sonrası rakibine 3-2 mağlup oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor’un gollerini Elvis Manu ve Onur Ayık atarken, Sevilla’nın golleri Nolito, Luis Muriel ve penaltıdan Ever Banega’dan geldi.

Bundan iki hafta önce İspanya’da oynanan grubun üçüncü maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, ağır bir yenilgi almış, Sevilla’ya 6-0 mağlup olmuştu. Futbolcuların moralini oldukça bozan bu mağlubiyetin rövanşı olarak adlandırılabilecek Sevilla maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, puan alamasa da alkışı hak etti. İki farklı geriye düşmesine rağmen önemli bir direnç örneği gösteren Teleset Mobilya Akhisarspor futbolcuları, önce güçlü rakibini yakaladı. Öne geçecek pozisyonları da bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, maçın son bölümünde yedikleri penaltı golüyle mağlup oldu.

İlk yarıda iki farklı geriye düşen Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk maçtaki hazin sonun tekrarlanacağı korkusunu maçı izleyenlere yaşattı. Sevilla ataklarına karşılık veremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, savunmada da etkili bir oyun ortaya koyamadı. Ancak ikinci yarı sanki ilk yarıdaki Teleset Mobilya Akhisarpsor gitti, yerine bambaşka bir takım geldi. Rakibi karşısında ikinci yarıya golle başlayan temsilcimiz, 57. dakikada Gomez’in yaptığı penaltı ile eşitliği yakalama şansı buldu. Ancak kullanılan penaltıda top direkten geri geldi. Bu pozisyonda 10 kişi kalan Sevilla, iyice geriye çekilirken, Ege temsilcisi eşitliği yakaladı.

Güçlü rakibi karşısında öne geçecek pozisyonlar da bulan Teleset Mobilya Akhisarspoor, 87. dakikada yediği penaltı golü ile yıkıldı. Böylece Teleset Mobilya Akhisarspor, gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sevilla ise üçüncü galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında ise Krasnodar, sahasında oynadığı maçta Standart Liege’i 2-1 mağlup etti.