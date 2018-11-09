MAÇ SONUCU | Genk 1-1 Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk’e konuk oldu. Gruptaki üçüncü maçta Genk’e Vodafone Park’ta şok bir skorla 4-2 mağlup olan ve zorlu deplasmanda kazanarak bir üst tura çıkma şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve şansını son maçlara taşıdı. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 4’e yükseltti. Genk ise 7 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Kartal’ın golünü 16’da Ricardo Quaresma kaydetti. Genk ise 89’da Berge ile skoru eşitledi ve beraberliği kurtardı.
Beşiktaş’ta Jeremain Lens, 12’de sakatlanarak yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı. Kalede Tolga Zengin’e yer veren Şenol Güneş, Dorukhan Toköz ve Necip Uysal’ı da ilk 11’de sahaya sürerek rotasyona gitti. Alışılanın aksine oyunu geride kuran ve daha çok rakibini karşılayan Beşiktaş maçın büyük bir bölümünde güvenli bir görüntü çizdi.
Özellikle 1-0’dan sonra kısa süre içinde iki net pozisyon bulan Kartal, farkı açma şanslarını değerlendiremedi. Son bölümde ev sahibi baskısını ciddi şekilde artırdı ve nihayetinde 89’da skoru Berge şık bir vuruşla eşitledi.
Grubun diğer maçında ise Malmö, Sarpsborg’u ağırladı. Taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı ve iki takımın da puanı 5 oldu. 29 Kasım’da oynanacak beşinci grup maçlarında Malmö, Genk’i konuk edecek; Beşiktaş ise Sarpsborg deplasmanına gidecek.
GENK – BEŞİKTAŞ
STAT: Luminus Arena
HAKEM: Tobias Stieler
SAAT: 20.55
YAYIN: Bein Sports 1
GENK: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Mahle, Aidoo, Ndongala
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
BEŞİKTAŞ: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Babel
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş