MAC SONUCU | Fenerbahçe 2-0 Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki dördüncü maçında Ülker Stadı’nda Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırladı. Fenerbahçe mücadeleye çok hızlı başladı. Henüz maçın ilk saniyelerinde Valbuena’nın sol kanattan yaptığı ortasına kafayı vuran Slimani’nin şutu kaleci Didillon’da kaldı.

Fenerbahçe’nin mücadelenin başında faydalanamadığı pozisyonun ardından konuk ekip Anderlecht mücadelede topla oynama üstünlüğünü alan taraf oldu. İlk 5 dakika geride kalırken Anderlecht temsilcimiz Fenerbahçe karşısında %86’lık topla oynama üstünlüğü kurdu.

Karşılaşmada dakikalar 9’u gösterirken Belçika temsilcisi maçtaki ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Orta sahada yapılan top kaybının ardından ceza sahasının sağ çaprazından Gerkens içeri girdi, şutuna son anda savunma ayak koydu.

Yaşanan bu tehlikeden 5 dakika sonra Fenerbahçe’de Valbuena sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Şener’in pasında son çizgide topla buluşup bekletmeden ortasını yaptı, Slimani’nin kafası üstten auta gitti.

Mücadelede ilk çeyreğin sonunda temsilcimiz Fenerbahçe’nin oyunda baskısı artmaya başladı. Dakikalar 18’i gösterirken bu defa Şener’in sağ kanattan yaptığı ortasına yine Slimani kafasını vurdu. Top yandan auta gitti. Yaşanan bu tehlikeli atağın hemen ardından bu kez Frey’in ara pasında sol kanattan içeri sokulan Hasan Ali’nin uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

Karşılaşmada dakikalar 27’yi gösterirken Anderlecht’in kullandığı bir köşe vuruşunda yürekler ağza geldi. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Vranjes ile Ayew, hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İki futbolcuda yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

Karşılaşmada dakikalar 43’ü gösterirken konuk ekip Anderlecht yakşalık 30 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Trebel geçti. Trabel’in uzak mesafeden göderdiği serbest vuruşta top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İsveçli hakem Andreas Ekberg ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi ancak ilk yarının geri kalan kısmında başka pozisyon olmayıca ekipler soyunma odasına 0-0’lık eşitlik ile gittiler.

Konuk ekip Anderlecht ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Sebastiaan Bornauw’un yerine Bubacarr Sanneh oyuna girdi. İkinci yariya etkili başlıyan sarı-lacivertli ekip oldu. Mücadelede dakikalar 53’yi gösterirken Eljif Elmas’ın ceza yayı üzerinden çektiği yerden şut tam köşeye doğru gitti, ama kaleci Didillot kornere çelmeyi başardı.

Temsilcimiz Fenerbahçe ikinci yarıya gol bulmak için akat futbolunu devam ettirdi. Dakikalar 57’yi gösterirken Slimani orta sahadan driplingle hızla geçti, ceza sahasında bir çalım daha atmak istedi, ama savunma ayak koyup tehlikeyi önledi.

Karşılaşmada dakikalar 71’i gösterirken sarı lacivertli ekibin baskısı arttı. Mathieu Valbuena’nın sol kanattan yaptığı ortaya Andre Ayew kafa vuruşu yapmak istedi ama dokunamadı ve top doğrudan Anderlecht ağlarıyla buluştu. Valbuena’nın attığı gol ile Fenerbahçe skoru 1-0’a getirdi.

Golün ardından taraftarında desteğini arkasına alan Fenerbahçe’de 74. dakikada Mathieu Valbuena, ön alanda yaptığı baskıyla önce topu kazandı, ardından Frey’e verdiği pasla İsviçreli oyuncunun boş kaleye gol atmasını sağladı. Bu gol ile Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı.

Karşılaşmada dakikalar 79’u gösterirken Fenerbahçe’nin hızlı hücumunu faulle durduran Zakaria Bakkali ikinci sarı kartını gördü. Anderlecht 10 kişi.

Anderlecht 10 kişi kaldıktan sonra orta sahada derin boşluklar vermeye başladı. Fenerbahçe dakikalar 82’i gösterirken Slimani ile orta sahadan topu driplingle götürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruş ise auta gitti.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe’de Anderlecht karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 7 yaparken 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 1 puanda kalan Belçika temsilcisi Anderlecht’in ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

Gruptaki 5. maçta Fenerbahçe, 29 Kasım’da sahasında grup lideri Dinamo Zagreb’i konuk edecek. Anderlecht ise Trnava’yı ağırlayacak.