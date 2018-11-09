MAÇ ÖZETİ: Yeni Malatyaspor Trabzonspor özet! Trabzonspor farklı yenildi!

Süper Lig'de 12. hafta açılı maçı Yeni Malatyaspor Trabzonspor arasında oynandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Guilherme (36 ve 64), Aleksic (38 ve 48) ve Boutaib (51) kaydetti. Dengede giden ilk yarıda 36 ve 38'de yediği iki golle adeta donup kalan Trabzonspor, iki golün hemen ardından gole yaklaştı ancak güzel kurtartışlara imza atan Farnolle'ü geçemedi. İşte, Yeni Malatyaspor Trabzonspor özeti…

YENİ MALATYA TRABZONSPOR ÖZET İZLE

MALATYASPOR 3 DEĞİŞİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Bulut, Trabzonspor karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Guilherme, Adem Büyük, Aleksic ve Boutaib ilk 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı takımda ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Murat Akça ve Mitchell Donald kadroda bulunmazken, Michael Pereira ise yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Mina, Aleksic ve Ahmet Ildız ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, “Kültürel mirasımız Arslantepe Unesco yolunda” yazılı pankartla çıktı.