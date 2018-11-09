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Koulibaly’den Mbappe yanıtı: ‘Sihirli iksirim yok’
Şampiyonlar Ligi

Koulibaly’den Mbappe yanıtı: ‘Sihirli iksirim yok’

Napoli'nin savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'yi savunmak hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

9 Kasım 2018 06:47

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG-Napoli maçlarının ardından Kylian Mbappe’yi iyi savunduğuna dair övgüler alan Kalidou Koulibaly, çarpıcı açıklamalar yaptı.

“MBAPPE ÇOK HIZLI AMA…”

Övgüler hakkında konuşan Koulibaly, “Mbappe’yi durdurmak için sihirli bir iksirim yoktu. Sadece işimi yaptım. Her rakibin güçlü ve zayıf yanları vardır. Savunma oyuncuları, rakibi etkisiz hale getirmek için doğru anahtarları bulmak zorundayız. Mbappe çok hızlı bir oyuncu. Durdurması çok zor bir futbolcu ve bu yüzden hareketlerini tahmin etmeye çalıştım. Başarılı olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

“MÜTEVAZI, SAYGI VE İNATÇILIK”

“Kendini üç kelimeyle anlatır mısın?” sorusunu yanıtlayan Senegalli futbolcu, “Mütevazı olmak benim için çok önemli. Saygı olmadan da bir yere varamazsın. Bir de inatçıyım ve bu, beni her gün daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyor” şeklinde konuştu.

TRANSFER YANITI

Transfer iddiaları için ise Koulibaly, “Pek çok kulübün ilgilenmesinden memnunum ancak tamamen Napoli’ye konsantre oldum. Sezonun henüz başındayız. Şu an bunları düşünmeye gerek yok” dedi.

Son güncelleme 06:47 | 9 Kasım 2018
Kalidou Koulibaly Napoli

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