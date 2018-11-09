Hein Vanhaezebrouck: ‘Oyuncuların hataları nedeniyle gruptan çıkamadık’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck kızgın olmadığını belirterek, “Hayal kırıklığına uğramadım. Bir olasılığı muhafaza ediyoruz. İlk maçta bunu kaybetmiştik. Normalde baktığınız zaman çok uzun bir süre boyunca bir oyun kontrolü söz konusu oldu. İyi başladık. Çok iyi bir rakip vardı. Çok kolay değildi. Top çok iyi bir şekilde aktı. İyi fırsatlar bulduk ama gole çeviremedik. Bireysel hata yüzünden goller yedik. Son 20 dakikaya baktığımızda bir geri dönüş yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. İlk 70 dakika boyunca çok kötü bir oyun sergilemedik. Burada önemli olan gol atmaktı. Rakibiniz Fenerbahçe gibi bir takımsa hiç kolay bir maç olmaz. Gerekli ofansif performansı sergilemek kolay değil. Gençler ellerinden geleni yapıyorlar ama daha önlerinde çok uzun yıllar var. Tecrübe kazanmaları lazım. Bundan da ders çıkarıyoruz. Bundan sonra ligde şampiyonluğa odaklanmak zorundayız. Ocaktan sonra daha az maç oynayacağız. Geri kalan maçlarımızda puan kazanmaya bakacağız. Zagreb karşısında da puan almak için oynayacağız. Oyuncuların hataları nedeniyle gruptan çıkma şansımız kalmadı. Bunlar bir tespit tesadüften bahsetmiyorum. Elendiyseniz eğer bu bir tesadüf değildir, hatalar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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