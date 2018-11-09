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Galatasaray için tehlike daha bitmedi!
Galatasaray

Galatasaray için tehlike daha bitmedi!

PFDK'nın açıkladığı cezaların ardından Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in basına yaptığı açıklamalar ile ilgili bir işlem yapılmadığı ve hafta başında karar verilmesi bekleniyor.

9 Kasım 2018 06:56

PFDK'nın ağır cezalar verdiği Galatasaray için tehlike henüz geçmedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliği, resmi siteden yapılan duyuru nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'i medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden önceki gün PFDK'ya sevk etmişti.

Kurul dün bu sevklerle ilgili bir işlem yapmadı. PFDK'nın hafta başında Galatasaray, Başkan Cengiz ve Terim'in durumlarını karara bağlaması bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAHKİM’E GİDİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin birkaç gün içinde cezalaraitiraz için Tahkim Kurulu’na başvuracakları aktarıldı

Tahkim’in önümüzdeki hafta kulüplerin yapacağı savunmaları ele alarak nihai kararları açıklaması bekleniyor.

Galatasaray’da 5, Fenerbahçe’den 2 kişi ceza aldı

Galatasaray’da Fatih Terim’e 7, Hasan Şaş’a 8, Badou Ndiaye’ye 5, Ryan Donk’a 6, Garry Rodrigues’e 3 maç; Fenerbahçe’de ise Jailson’a 8, Roberto Soldado’ya ise 6 maç ceza verildi.

09 Kasım 2018 PFDK`nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu PFDK'nın olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği cezalar sosyal medyada tepki çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:29 | 9 Kasım 2018
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