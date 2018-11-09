Galatasaray için tehlike daha bitmedi!

PFDK'nın ağır cezalar verdiği Galatasaray için tehlike henüz geçmedi.
Milliyet gazetesinin haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliği, resmi siteden yapılan duyuru nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'i medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden önceki gün PFDK'ya sevk etmişti.
Kurul dün bu sevklerle ilgili bir işlem yapmadı. PFDK'nın hafta başında Galatasaray, Başkan Cengiz ve Terim'in durumlarını karara bağlaması bekleniyor.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAHKİM’E GİDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin birkaç gün içinde cezalaraitiraz için Tahkim Kurulu’na başvuracakları aktarıldı
Tahkim’in önümüzdeki hafta kulüplerin yapacağı savunmaları ele alarak nihai kararları açıklaması bekleniyor.
Galatasaray’da 5, Fenerbahçe’den 2 kişi ceza aldı
Galatasaray’da Fatih Terim’e 7, Hasan Şaş’a 8, Badou Ndiaye’ye 5, Ryan Donk’a 6, Garry Rodrigues’e 3 maç; Fenerbahçe’de ise Jailson’a 8, Roberto Soldado’ya ise 6 maç ceza verildi.