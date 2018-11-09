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FIBA Kadınlar EuroCup’ta temsilcilerimizden 4’te 3!
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FIBA Kadınlar EuroCup’ta temsilcilerimizden 4’te 3!

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup'ta boy gösteren temsilcilerimizden dördü gruplarındaki üçüncü maçlarda parkeye çıktı. Galatasaray, deplasmanda MBA Moskova'yı 89-67, Beşiktaş konuğu Wisla Krakow'u 100-71 ve BOTAŞ deplasmanda Beroe Stara Zagora'yı 98-51'le geçti. Mersin BŞB ise konuk olduğu Enisey'e 99-84 yenildi.

9 Kasım 2018 00:39

FIBA Kadınlar EuroCup’ta ülkemizi temsil eden takımlardan dördü parkeye çıktı. Galatasaray, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve BOTAŞ rakipleriyle mücadele ederken Galatasaray, Beşiktaş ve BOTAŞ parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda MBA Moskova ile karşılaştı. Temsilcimiz parkeden 89-67’lik skorla galip ayrıldı ve grubunda üçte iki yaparak ikinci sırada yer aldı. C Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise konuğu Wisla Krakow’u 100-71’le farklı mağlup etti ve grubundaki ilk zaferine uzandı.

D Grubu’nda ise Enisey’e konuk olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, parkeden 99-84 yenik ayrıldı ve ikinci mağlubiyetini tattı. E Grubu’nda ise Beroe Stara Zagora deplasmanına giden BOTAŞ, rakibini 98-51’le oldukça rahat devirdi. BOTAŞ, üçte üç yapan lider Çukurova Basketbol’un ardından iki galibiyetle ikinci sırada kendine yer buldu. 09 Kasım 2018 THY Euroleague | Bayern Münih 116-70 Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'de mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 116-70'lik skorla farklı mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:39 | 9 Kasım 2018
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