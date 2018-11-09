FIBA Kadınlar EuroCup’ta temsilcilerimizden 4’te 3!

FIBA Kadınlar EuroCup’ta ülkemizi temsil eden takımlardan dördü parkeye çıktı. Galatasaray, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve BOTAŞ rakipleriyle mücadele ederken Galatasaray, Beşiktaş ve BOTAŞ parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda MBA Moskova ile karşılaştı. Temsilcimiz parkeden 89-67’lik skorla galip ayrıldı ve grubunda üçte iki yaparak ikinci sırada yer aldı. C Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise konuğu Wisla Krakow’u 100-71’le farklı mağlup etti ve grubundaki ilk zaferine uzandı.

D Grubu’nda ise Enisey’e konuk olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, parkeden 99-84 yenik ayrıldı ve ikinci mağlubiyetini tattı. E Grubu’nda ise Beroe Stara Zagora deplasmanına giden BOTAŞ, rakibini 98-51’le oldukça rahat devirdi. BOTAŞ, üçte üç yapan lider Çukurova Basketbol’un ardından iki galibiyetle ikinci sırada kendine yer buldu. THY Euroleague | Bayern Münih 116-70 Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'de mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 116-70'lik skorla farklı mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku