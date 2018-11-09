Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener’in evini ziyaret etti…

Fenerbahçe’de Kaptan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Sportif Direktör Damien Comolli; Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’a konuk olduğu olaylı derbi maçından önce tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in evini ziyaret etti.
∞ #KorayŞener pic.twitter.com/gFyKak5NKM
— Hasan Ali Kaldırım (@HAK3) 9 Kasım 2018
Aileye sabır dileklerini ileten futbolcular ve Comolli, Koray’ın odasındaki duvara da taziye mesajlarını yazdı. Hasan Ali Kaldırım, ziyaretten iki kareyi de sosyal medya hesabından “∞ #KorayŞener” mesajıyla paylaştı. Hasan Ali Koray’ın odasında kaleme aldığı mesajında ise “Koray’ım, mekanın cennet olsun kardeşim. Biz seninle öldük, sen hep bizimle yaşayacaksın” ifadesini kullandı.