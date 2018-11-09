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Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener’in evini ziyaret etti…
Fenerbahçe

Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener’in evini ziyaret etti…

Fenerbahçe'de Kaptan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Sportif Direktör Damien Comolli; Koray Şener'in evini ziyaret etti. Oyuncular ve Comolli, Koray'ın odasında duvara taziye mesajlarını yazdı.

9 Kasım 2018 22:27

Fenerbahçe’de Kaptan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Sportif Direktör Damien Comolli; Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’a konuk olduğu olaylı derbi maçından önce tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in evini ziyaret etti.

Aileye sabır dileklerini ileten futbolcular ve Comolli, Koray’ın odasındaki duvara da taziye mesajlarını yazdı. Hasan Ali Kaldırım, ziyaretten iki kareyi de sosyal medya hesabından “∞ #KorayŞener” mesajıyla paylaştı. Hasan Ali Koray’ın odasında kaleme aldığı mesajında ise “Koray’ım, mekanın cennet olsun kardeşim. Biz seninle öldük, sen hep bizimle yaşayacaksın” ifadesini kullandı.

08 Kasım 2018 Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe futbolcularından duygulandıran hareket... Koray Şener`i unutmadılar Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig'nde Anderlecht karşısında aldığı galibiyet sonrası sarı-lacivertli futbolcular, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i andı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:27 | 9 Kasım 2018
berke özer Damien Comolli Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım spor toto süper lig tolga ciğerci
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