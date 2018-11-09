Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’den PFDK kararlarına eleştiri

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye’nin gündemine oturan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıkladı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinden tepkiyle karşılanan cezaları değerlendiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kararları adil bulmadığını söyledi.

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Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ’14/16′ programında konuşan Damien Comolli, kendilerine haksızlık yapıldığı belirtti. PFDK’nın Soldado’ya 6, Jailson’a 8 maç ceza vermesini değerlendiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK’dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi” dedi.

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Fenerbahçe’nin Anderlecht’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili de konuşan Damien Comolli, “İlk yarı zorlu geçti. Daha çok top hakimiyeti onlardaydı. Anderlecht gerçekten güçlü bir ekip. İlk yarıda iyi savunma yaptık diyebiliriz. Verdiğimiz fırsatları kullanamadılar. Ayrıca bizim de 4 tane pozisyonumuz var. Üçü İslam'ın bir tanesi de Hasan Ali'nin. Bu mutlak pozisyonlardan yararlanamadık. İkinci yarı ise elde ettiğimiz şanslardan faydalandık ve iki golle istediğimiz galibiyete ulaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Bu sezon inişli çıkışlı anlardan geçtik. Fakat son maçlarda savaşan ve gerçekten güçlü bir takım ruhuna sahip, teknik ekiple ve futbolcularla bütünleşmiş bir Fenerbahçe gördük. Bunu gerek Galatasaray maçında gerek Anderlecht maçında iyi skorlarla bunu gördüğümüzü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Valbuena’nın performansına da değinen Damien Comolli, şunları söyledi:

“Performansı gerçekten harika. 2 maçta 2 gol, 2 de asist yaptı. Muhteşem bir performans. Özellikle Galatasaray maçında Jailson'a vermiş olduğu pas çok etkiliydi. Onun kendine has özellikleri var. Alan bulmada, defansı zorlamada ve özellikle kendi takımı için kolektif futbolda çok katkı veren bir oyuncu. Üstelik Galatasaray maçına kadar çok da oynama fırsatı bulamadı. Bu da onu birazcık heyecanlandırdı. Oynama açısından coşkuluydu ve dün de Valbuena ortaya çıktı. Gerçekten harika…”