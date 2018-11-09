MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’de 12. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Ligde 11 hafta sonunda topladığı 18 puanla 7. sırada yer alan Erol Bulut’un öğrencileri seyircisinin önünde üç puana 5-0’lık şok bir skorla uzanarak puanını 21’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu. Malatya Süper Lig’deki en farklı galibiyetini elde etti.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve üst sıralara tırmanmak isteyen ve geçtiğimiz günlerde yeni bir “Burak Yılmaz krizi” yaşayan 16 puanlı Trabzonspor ise üç haftalık beraberlik serisinin ardından adeta hezimete uğradı ve milli takım arasına kabus gibi bir yenilgiyle girdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Guilherme (36 ve 64), Aleksic (38 ve 48) ve Boutaib (51) kaydetti. Dengede giden ilk yarıda 36 ve 38’de yediği iki golle adeta donup kalan Trabzonspor, iki golün hemen ardından gole yaklaştı ancak güzel kurtartışlara imza atan Farnolle’ü geçemedi.

İkinci yarıya da şok yaşayarak başlayan bordo-mavililer 48 ve 51’de yediği gollerle iyice demoralize oldu ve son sözü 64’te gol perdesini açan Guilherme söyledi: 5-0. Malatya 28 dakikada 5 gole imza attı ve 12. haftanın açılış maçında, şimdiden haftaya damga vurdu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR – TRABZONSPOR

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

E. YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Ahmed, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Trabzonspor`dan flaş Burak Yılmaz kararı! Trabzonspor'da Malatya'ya gidecek kafilede Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın yer almayacağı bildirildi. Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. İlgili Haberi Oku