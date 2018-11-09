Euroleague’de zorlu maç! Baskonia Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in en büyük favorileri arasında yer alan temsilcimiz Fenerbahçe turnuvadaki altıncı maçında Baskonia’ya konuk oluyor. Avrupa Ligi’nde geride kalan 5 haftada sadece 1 kez yenilgi ile sahada ayrılan Fenerbahçe Baskonia karşısında kazanarak puanını 11’e yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ise “Baskonia Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda” sorusunu araştırıyor. İşte, o mücadele hakkında bilgiler…

SASKİ BASKONİA FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Saski Baskonia, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 9 Kasım Cuma günü saat 22.30’da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 3. SIRADA YER ALIYOR

THY Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3’ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.

“ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ”

Fenerbahçe coachu Zeljko Obradovic, Baskonia'nın agresif bir savunma anlayışı olduğunu söyleyerek, “Bazı yeni oyuncuları olmasına rağmen basketbol anlayışı geçtiğimiz sezonla tamamen aynı olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Hücumda tempoyu arttırıyorlar ve hücum ribaundlarında çok agresifler. Onlara karşı her zaman olduğu gibi çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız.” ifadelerini kullandı.