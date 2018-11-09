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Dani Alves ‘Onun tarafından çalıştırılmak seksten daha iyi’ dedi, Pep Guardiola’nın cevabı kırdı, geçirdi!
Dünyadan Futbol

Dani Alves ‘Onun tarafından çalıştırılmak seksten daha iyi’ dedi, Pep Guardiola’nın cevabı kırdı, geçirdi!

Dani Alves, eski hocası Pep Guardiola hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunurken "Onun tarafından çalıştırılmak seksten daha iyi" ifadelerini kullandı. Guardiola'nın bu sözlere yanıtı ise muhabirleri gülme krizine soktu!

9 Kasım 2018 21:38

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı efsane sağ bek Dani Alves, eski çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında ilginç bir övgüde bulundu. Dani Alves, Barcelona’da tarih yazdıkları hocası hakkında “Guardiola çalıştığım en iyi koç. Onun tarafından çalıştırılmak, seksten daha iyi” ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola’ya eski öğrencisinin bu açıklaması basın toplantısında sorulurken Katalan teknik adam şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra açıklama hakkında görüşleri sorulan Guardiola, “Ben, açık ara, seksi tercih ederim” yanıtını verdi ve salondaki muhabirleri kahkahalara boğdu.

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Son güncelleme 21:38 | 9 Kasım 2018
barcelona dani alves Manchester City Pep Guardiola
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