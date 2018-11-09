Cihat Arslan: ‘Bu inanç bu irade geleceğe ümitle bakmamızı sağladı’

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla’ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, “Bu inanç, bu irade, sakatlarımız olsa bile geleceğe ümitle bakmamızı sağladı.” dedi.

Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, güzel bir futbol akşamının geride kaldığını söyledi. İlk yarıda Sevilla’nın daha iyi bir futbol sergilediğini ve 2-0 üstünlük kurduğunu kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

“Bizim bu platformda tedirginliklerimiz vardı. 1-0 olduktan sonra 1-1’i yakalama adına reaksiyon verdik. Ancak bitirici noktaya getiremedik. Üçüncü bölgede sıkıntı yaşadık. Yediğimiz 2. gol bizi demoralize etti. Caner’in sakatlanması olumsuz gibi göründü. Devre arasında oyuncularla görüşmemizde 2. yarıda pozisyon bulup, üretken futbola dönebilirsek atacağımız 1 golle umutlanabileceğimizi konuştuk.”

Arslan, Elvis Manu ile zamanlama açısından iyi bir gol attıklarını daha sonra penaltı bulduklarını ve rakiplerinin 10 kişi kaldığını belirterek, “Penaltıyı atamadık ama kimseyi suçlamıyorum. Sonuçta 2-2’yi yaptık. 2-2’den sonra pozisyon üretme çabamız iyiydi, üçüncüyü de bulabilirdik.” dedi.

Aleyhlerine verilen penaltı öncesinde topun kendilerinde olduğunu ancak pozisyona engel olamadıklarını kaydeden Arslan, “Sevilla’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu inanç, bu irade, sakatlarımız olsa bile geleceğe ümitle bakmamızı sağladı.” diye konuştu.

Arslan, sakatlığı nedeniyle müsabakayı tamamlayamayan Caner Osmanpaşa’nın MR’sinin çekileceğini belirterek, Sevilla ile oynamanın bile gurur verdiğini sözlerine ekledi.

“Hak edilmiş bir skor”

Sevilla’nın teknik direktörü Pablo Machin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Machin, maça iyi başladıklarını, ikinci yarıda ise düşüşe geçtiklerini belirtti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünün Akhisarspor’a geçtiğini dile getiren İspanya ekibinin teknik direktörü, şunları kaydetti:

“Bizim düşüşe geçtiğimizi gören karşı taraf bundan yararlandı ve pozisyonlara girdi. İlk gol, kırılma oldu ve ikinci gol de geldi. Penaltıyı kaçırmaları çok işimize yaradı, oyunun gidişatını lehimize etkiledi. Bir eksik oynadık ama bu, oyunu çok değiştirmedi. 2-0’dan sonra oyuncularımın gösterdiği performans eleştirilebilir ama 2-2’den sonra takındıkları devamlılık daha farklı oldu. Bunun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Skoru korumak benim için önemliydi. Hak edilmiş bir skor. İkinci yarıdaki performansımız kayda değer bir performanstı. Geri düşüşlere hazır olmamız gereken bir dönem var önümüzde. Bizim için iyi deneyimler oldu.”