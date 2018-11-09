CANLI YAYIN: Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı izle!

Süper Lig’in 12. haftası Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ile açılıyor. Ligde 3 haftadır berabere kalan Trabzonspor, yeniden çıkışa geçmek için bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Yeni Malatyaspor’u deplasmanda devirmek istiyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte 3 puan için her şeylerini ortaya koyacak Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Ahmed, M. Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Boutaib.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Nwakaeme, Rodallega.

YENİ MALATYASPOR SERİYİ DEVAM ETTİRME PEŞİNDE

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 11 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-siyahlılar, 11 haftada rakip ağları 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Son iki lig maçı ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kazanan Malatya temsilcisi, saha ve seyircisinin önünde Trabzonspor karşısında da galip gelmek istiyor. Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncuları Danijel Aleksic, Adem Büyük ile Guilherme, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.